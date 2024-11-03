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رياضة
في الدوري الأميركي.. إنتر ميامي يتلقى هزيمة مفاجئة أمام أتلانتا يونايتد
Lebanon 24
03-11-2024
|
07:13
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تلقى إنتر ميامي هزيمة مفاجئة أمام أتلانتا يونايتد 1-2 فجر اليوم الأحد على ملعب "مرسيدس بنز" في المباراة الثانية من التصفيات الإقصائية بكأس الدوري الأميركي لكرة القدم.
وتقدم إنتر ميامي بهدف غريب حمل توقيع هيكتور مارتينيز في الدقيقة الـ40 لكن ديريك ويليامز أدرك التعادل لأتلانتا في الدقيقة الـ58.
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وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا قاتلا لإنتر ميامي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية خطف البرتغالي شاندي سيلفا هدف الفوز القاتل لفريق أتلانتا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وحسم إنتر ميامي المباراة الأولى أمام أتلانتا بهدفين مقابل هدف ليتعادل الفريقان 1-1 في الأدوار الإقصائية، ويتجهان لخوض مباراة فاصلة يوم الأحد المقبل.
ويصعد الفائز من المباراة الفاصلة إلى المربع الذهبي حيث يلاقي الفائز من مواجهة أورلاندو مع تشارلوت، بعد أن تعادل الفريقان 1-1 في أول مواجهتين بينهما.
وتوج إنتر ميامي بدرع المشجعين بعدما حطم الرقم القياسي لعدد النقاط في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، إذ أنهى الموسم الاعتيادي برصيد 74 نقطة متفوقا بفارق 30 نقطة على أتلانتا الذي حل تاسعا.
وتأهل إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي تستضيفه الولايات المتحدة العام المقبل. (الجزيرة)
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