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رياضة

"بايرن ميونيخ" يسعى لضم "عمر مرموش" لتعزيز هجومه الصيف المقبل

Lebanon 24
03-11-2024 | 08:50
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كشفت صحيفة "بيلد"، الأحد، عن رغبة نادي بايرن ميونيخ في ضم لاعب منتخب مصر وإينتراخت فرانكفورت عمر مرموش الصيف المقبل لتدعيم صفوفه.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب المصري الذي يلعب في مراكز المهاجم الصريح والمهاجم الثاني والجناح من الممكن أن يقود هجوم العملاق البافاري إلى جانب رأس الحربة الإنجليزي هاري كين.
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وأوضحت الصحيفة الألمانية أن مرموش بات ضمن المرشحين من جانب ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ لضمه في صيف 2025.

ويتنافس مرموش مع هاري كين على لقب هداف الدوري الألماني حيث يحل في المرتبة الثانية برصيد 10 أهداف، بينما يتصدر المهاجم الإنجليزي ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا.

وصنع مرموش 6 أهداف منذ بداية الموسم ليصل مجموع مساهماته التهديفية بالدوري الألماني إلى 16 هدفا.

وخلال مواجهة فرانكفورت أمام بايرن هذا الموسم أحرز مرموش هدفين في مرمى الحارس الألماني مانويل نوير وصنع هدفا الأمر الذي كان حاسما في خروج ناديه بالتعادل 3-3 .

ويعول بايرن ميونيخ على سرعة مرموش والتي ستناسب خطط المدير الفني للفريق البلجيكي فينسنت كومباني.

الحصول على خدمات مرموش قد يمهد الطريق لرحيل الجناح الألماني ليروي ساني الذي ينتهي عقده الموسم الجاري ويحصل على 20 مليون يورو في الموسم الواحد بينما يحصل مرموش على 2 مليون يورو فقط.

مرموش ليس الهدف الوحيد لبايرن ميونيخ في الصيف المقبل، إذ يستهدف النادي ضم فلوريان فيرتز صانع العاب باير ليفركوزن. (سكاي نيوز)
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