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رياضة

برشلونة يفوز على إسبانيول ويوسع الفارق مع ريال مدريد

Lebanon 24
03-11-2024 | 16:00
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فاز برشلونة على ضيفه إسبانيول 3/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي لديه مباراة مؤجلة مع فالنسيا.
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على الجانب الآخر، تجمد رصيد إسبانيول عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.
وتقدم برشلونة في الدقيقة 12 عن طريق داني أولمو، قبل أن يضيف زميله رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 31، عاد أولمو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة، فيما جاء هدف إسبانيول الوحيد عن طريق خافي بوادو في الدقيقة 63.
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