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رياضة
جيسوس يحدد موقف نيمار من مباراة الاستقلال الإيراني
Lebanon 24
04-11-2024
|
03:10
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كشف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي موقف البرازيلي نيمار من مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويستضيف الهلال اليوم، نظيره الاستقلال الإيراني في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
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ويحق لنيمار المشاركة مع نادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة إذ ظهر مع الفريق في الجولة الماضية أمام العين الإماراتي التي شهدت فوز الزعيم بخماسية لكنه لا يستطيع المشاركة محليا مع الهلال بعد رفع اسمه من القائمة بسبب إصابته الطويلة وسيعود إليها في يناير المقبل.
وقال جيسوس في مؤتمر صحفي قبل المباراة إن نيمار سيكون ضمن القائمة في مواجهة اليوم لكنه لم يكشف إن كان سيدفع بنيمار في التشكيل الأساسي أم سيواصل مشاركته تدريجيا.
وشدد المدرب البرتغالي على أن فريق الاستقلال مختلف ويلعب على الجوانب الدفاعية وكل مباراة تختلف عن الأخرى قائلا: "طريقتنا جماعية ولا يوجد لاعب يتصرف من تلقاء نفسه والجميع يدرك أننا نلعب بشكل جماعي".
وأضاف: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق قوي لديه مجموعة جيدة ومدرب سبق له العمل في السعودية". (روسيا اليوم)
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