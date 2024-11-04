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رياضة

رونالدو "الظاهرة" يطلب ضم أحد مهاجمي ريال مدريد.. من هو؟

Lebanon 24
04-11-2024 | 09:52
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طلب النجم البرازيلي السابق "الظاهرة" رونالدو، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم، الحصول على خدمات مواطنه إندريك مهاجم فريق ريال مدريد هذا الموسم، على سبيل الإعارة.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فقد طلب رونالدو، ضم إندريك مهاجم ريال مدريد، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في كانون الثاني المقبل.
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وأشارت الصحيفة إلى أن تأثير إندريك تراجع تدريجيا مع مرور المباريات، وفي الوقت الحالي، يكاد يكون اللاعب خارج حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي.

ويسعى "الظاهرة" رونالدو للاستفادة من علاقته الجيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، للحصول على موافقته بشأن إعارة إندريك.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" أن فريق بلد الوليد بقيادة المدرب باولو بيتزولانو، يمتلك ثاني أسوأ هجوم في الدوري، إذ لم يسجل سوى 9 أهداف فقط خلال 12 مباراة، مقابل 24 هدفا تلقتها شباكه، ويحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.  
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