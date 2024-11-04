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رياضة
مدرب ليفربول في تصريح جريء: منشورات صلاح لا تثير قلقي بشأن مستقبله مع النادي
Lebanon 24
04-11-2024
|
16:00
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كشف الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي، أن منشورات لاعبه محمد صلاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لا تقلقه"، وسط غموض حول مستقبله مع النادي الإنجليزي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
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ويعتبر صلاح أحد لاعبي ليفربول الثلاثة الذين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، إلى جانب القائد فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد، وسيحق لهم التوقيع مجاناً لأي نادٍ في كانون الثاني.
وكتب صلاح، الذي انضم إلى ليفربول في 2017: صدارة الترتيب هي حيث ينتمي هذا النادي ولا شيء أقل من ذلك. كل الفرق تفوز لكن هناك بطلاً واحداً وهذا ما نبتغيه. شكرا لدعمكم الليلة الماضية، وبغض النظر عما قد يحدث لن أنسى شعور التسجيل في "أنفيلد".
وقال سلوت عندما سُئل عن منشور صلاح: لم أتحدث معه عن ذلك. لقد فسرتها بطريقة مختلفة عن الأشخاص الآخرين. أنا لا أطلع على منشورات اللاعبين على إنستغرام، أتحدث معهم فقط وهو ما لا يمكنكم فعله، وهذه هي الميزة التي أتمتع بها.
وأضاف: صلاح في وضع جيد للغاية بالوقت الحالي. لطالما كان في وضع جيد مع ليفربول، ولكن هذا الموسم أيضًا كذلك. آمل أن ينشر منشورًا بعد مباراة ليفركوزن أو بعد السبت المقبل، وما سيقوله عن ذلك ليس مهما بالنسبة لي.
وختم المدرب الهولندي: بالنسبة لي، المهم كيف يلعب وما سيقوله لي عندما نجري محادثات. هذا هو المهم وليس كما تفسرون منشوراته".
وزعم صلاح في آب الماضي عقب الفوز 3-0 على مانشستر يونايتد، أن المحادثات بشأن تجديد عقده لم تبدأ بعد، مما يشير إلى أن هذا قد يكون موسمه الأخير في ملعب "أنفيلد". (العربية)
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