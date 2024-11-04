وسط شائعات رحيله.. الأسطورة لجماهير ليفربول: "محمد صلاح" يعيش موسمه الأخير

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وينتهي عقد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، ويوم الأحد بعث برسالة غامضة عبر "إكس" قال فيها: بغض النظر عما قد يحدث لن أنسى شعور التسجيل في "أنفيلد".وقال الآن شيرر، نجم نيوكاسل السابق، وكبير هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ من خلال مدونة "The Rest Is Football": أعتقد أن محمد يعيش موسمه الأخير مع ليفربول.وواصل: من الواضح أنه لم يمضِ على العقد الجديد وهذا ما يغذي شائعات رحيله عن الفريق، لن أتفاجأ إذا غادر صلاح ليفربول.ونجح محمد صلاح بالوصول إلى المركز الثامن في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ بعد تسجيله هدفاً في مرمى برايتون في الجولة الماضية. (العربية)