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رياضة
ميلان يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة ريال مدريد
Lebanon 24
05-11-2024
|
01:06
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وضع ميلان اللمسات الأخيرة لمواجهة ريال مدريد في قمة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
وأدّى الفريق الإيطالي مِرانه الأخير بمقر تدريباته قبل التوجه إلى إسبانيا لخوض للمواجهة الأوروبية الأولى التي ستجمعه بمدربه السابق كارلو أنشيلوتي بعد أربع مواجهات سابقة بينهما في الدوري الإيطالي.
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ويبحث الروسينري عن انتصارٍ أمام منافسه الإسباني غاب منذ العام ألفين وتسعة حيث لم يخسر الفريق الملكي في آخرِ ثلاثِ مبارياتٍ أمام ميلان الذي خسر مرة وتعادل في اثنتين.
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