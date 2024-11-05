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رياضة
بعد اصابته.. نيمار يعود 42 دقيقة الى الملعب ثم يصاب من جديد
Lebanon 24
05-11-2024
|
01:52
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تعرض البرازيلي نيمار مهاجم الهلال السعودي لإصابة جديدة، في ثاني مشاركة له منذ تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب أكثر من 12 شهرا.
وأصيب نيمار بآلام في العضلة الخلفية، خلال فوز الهلال على استقلال طهران الإيراني 3-صفر في دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.
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وتعافى المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، مؤخرا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وشارك في الدقيقة 58 من المباراة التي جرت في الرياض، لكن المهاجم البالغ من العمر 32 عاما غادر الملعب قبل 3 دقائق من النهاية، حيث يبدو أنه يعاني من تمزق بعد أن مد ساقه للوصول إلى الكرة داخل منطقة الجزاء.
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