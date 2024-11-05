صدمة عاطفية لنجم تفقده مكانه في الفريق.. من هو؟

Advertisement

قد يكون النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، أول المغادرين لقلعة "البلوز" في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن فقد فرصته في اللعب أساسيا في الفريق.وبعد أن كان إنزو فيرنانديز خلال الموسم الماضي واحدا من العناصر الأساسية تحت قيادة مواطنه ماورويسيو بوكيتينو، أضحى بطل مونديال 2022 وكوبا أميركا 2021 و2024 مع منتخب الأرجنتين لاعبا بديلا.وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن اللاعب (23 عاما) يعيش منذ الصيف الماضي فترة صعبة زادت في تأزم أوضاعه في ناديه، إذ تلقى فيرنانديز ضربة جديدة على الصعيد الشخصي بانفصاله منذ أيام رسميا عن صديقته التي يرتبط بها منذ الطفولة فالنتينا سيرفانتس.وأكدت المصادر ذاتها أن النجم الأرجنتيني الذي تبلغ قيمته التسويقية ما يزيد عن 100 مليون يورو، قد يجد في إنتر ميلان أو برشلونة ملاذا للهروب من الوضع الصعب داخل ملعب ستامفورد بريدج.وأشارت ذا صن إلى أن انفصال فيرنانديز مؤخرا عن صديقته وأم إبنيه فالنتينا سيرفانتس وعيشه بمفرده أدى إلى دخوله في أزمة كانت بشكل أو بآخر من بين أسباب فقدان مكانه. (روسيا اليوم)