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رياضة

مسامير حذاء لاعب تنقذ من فضيحة تحكيمية في دوري الأبطال

Lebanon 24
06-11-2024 | 02:40
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أثار التحكيم الإنكليزي الجدل خلال مباراة آيندهوفن أمام جيرونا، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وخطفت الدقيقة 16 من زمن المباراة الأنظار، عندما افتتح ريان فلامنغو التسجيل للفريق الهولندي، عن طريق كرة رأسية لعبها من رمية تماس طويلة لزميله في الفريق ماليك تيلمان.

لكن شكوكا بصحة الهدف أثيرت بعدما شوهد تيلمان وهو يتجاوز خط التماس قبل رمي الكرة إلى زميله داخل منطقة الجزاء.

ما تسبب في هجوم عنيف على مايكل أوليفر حكم الساحة وديفيد كوت المتواجد في غرفة تقنية الفيديو، وقام البعض بوصف التحكيم الإنجليزي بالأسوأ في كرة القدم على الإطلاق بسبب احتساب الهدف بعد مراجعته.

وعقب تدقيق كبير في اللقطة، لوحظ أن مسامير الحذاء الخاص بلاعب آيندهوفن الذي رمى الكرة كانت على الخط خلال تنفيذه رمية التماس، وهو ما يجعل الهدف صحيحا رغم انتقادات الجماهير.
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