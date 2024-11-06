حدث تاريخي في أسبوع "بريف" الدولي للقتال في البحرين

تنظم منظمة "بريف" البحرينية BRAVE Combat Federation، حدثا تاريخيا في الفترة 13- 15 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال BICW 2024.

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وتعتزم منظمة "بريف" تنظيم بطولة BRAVE CF 91 يوم 13 كانون الاول، وبطولة BRAVE CF 92 يوم 15 كانون الاول، ضمن منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال الذي سيقام على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة البحرينية.كما يشهد الحدث إقامة بطولة آسيا للشباب لفنون القتال المختلطة على مدار يومي 14 و15 من الشهر ذاته.وسيكون أسبوع بريف الدولي للقتال فرصة لجميع الحضور للاستمتاع بأجواء الترفيه والرياضة، حيث ستخصص المنظمة في هذا الحدث عروضا ثقافية تحتفي بتراث مملكة البحرين، إلى جانب مشاهدة المواهب من أبطال البحرين في رياضة فنون القتال المختلطة، والذين سيخوضون النزالات في بطولتي BRAVE CF 91 و BRAVE CF 92.