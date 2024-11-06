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رياضة

إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب المدير الفني

Lebanon 24
06-11-2024 | 04:10
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أعلن نادي الزمالك رسميا، تلقيه عقوبة إيقاف جديدة عن القيد، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق المصري سابقا.
وقرر الزمالك قرر إقالة باتشيكو من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، دون التوصل إلي اتفاق مع المدرب البرتغالي لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
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وكان باتشيكو تقدم بشكوى ضد النادي الأبيض، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع القلعة البيضاء.
وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي الأبيض عبر فضائية الزمالك الخاصة: "تلقينا خطابا رسميا بإيقاف القيد من جديد لنادي الزمالك وهذه المرة بسبب مستحقات جايمي باتشيكو المقدرة بمبلغ 819 ألف يورو".
وأضاف: "الزمالك تقدم بالطعن على الإيقاف، وهذا الكم من الغرامات غير طبيعي ويضع مجلس الإدارة تحت ضغوط".
وأكمل: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تحمل ما يقرب من نصف مليار جنيه غرامات تم توقيعها على النادي".
واختتم: "هناك محاولات من جانب مجلس الإدارة، لتسوية مستحقات اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، من أجل تجنب تعرض النادي لإيقاف قيد جديد، نتيجة الشكوى المقدمة من اللاعب".
(روسيا اليوم)
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