خطأ فادح في دوري الأبطال.. لاعب يتسبب بركلة جزاء "غريبة"

قام لاعب أستون فيلا الإنجليزي، تايرون مينغز، بخطأ فادح خلال مباراته أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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ونفذ الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، ركلة المرمى ممرا الكرة إلى زميله، تايرون مينغز، لكن الأخير التقطها بيده وأعادها إلى الحارس، بكل "سذاجة"، أعتقادا منه أن اللعب لم يستأنف بعد، ليتسبب في احتساب ركلة جزاء غريبة.

وترجم لاعب خط الوسط البلجيكي هانز فاناكن ركلة الجزاء إلى هدف الفوز الوحيد لفريقه في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وتعرض فريق أستون فيلا بذلك للخسارة الأولى في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد ثلاثة انتصارات متتالية عبلى كل من مضيفه يونغ بويز السويسري وضيفيه بايرن ميونخ الألماني وبولونيا الإيطالي، وتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.