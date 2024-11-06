أوّل خسارة لأستون فيلا في دوري الأبطال

تمكن كلوب بروج البلجيكي من إلحاق الخسارة الأولى بأستون فيلا الإنكليزي بالفوز عليه 1-0 الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Advertisement

وسجل قائد كلوب بروج هانس فاناكن هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد لمسة يد غريبة من المدافع تايرون مينغز.والخسارة هي الأولى لأستون فيلا في البطولة القارية بعد ثلاثة انتصارات تواليا بينها فوز على بايرن ميونيخ الألماني 1-0.وتأتي الخسارة أيضا بعد سقوط فيلا أمام توتنهام 1-4 في الدوري الانجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي وقبلها بأيام خروجه من كأس الرابطة المحلية بخسارته أمام كريستال بالاس.وفي مباراة ثانية، تغلب شاختار دونيتسك الأوكراني على يونغ بويز السويسري 2-1.سجل للفائز أولكسندر زوبكوف (31) وجورجي سوداكوف (41) بعد أن تقدم الخاسر بهدف كاستريوت ايميري (27). (بي إن سبورتس)