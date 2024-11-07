فوز صعب للبايرن في ليالي الابطال.. وأتلانتا اغتنم 3 نقاط (فيديو)

فاز بايرن ميونيخ الألماني بصعوبة على بنفيكا البرتغالي(1-0) الأربعاء في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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وفرض جمال موسيالا نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على الهدف الوحيد في اللقاء (67).وهو الفوز الثاني للفريق البافاري في مرحلة الدوري هذا الموسم مقابل خسارتين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.في المقابل تكبّد بنفيكا هزيمته الثانية في ذات الإطار مقابل انتصارين ليتجمّد رصيده عند 6 نقاط.وضمن ذات المرحلة غنم أتلانتا الإيطالي النقاط الثلاث من أرض شتوتغارت الألماني بفضل هدفي أديمولا لوكمان (51) ونيكولو زانيولو (88).كما تغلّب زالتسبورغ النمساوي على مضيفه فينورد روتردام الهولندي (3-1).بدوره حقّق بريست الفرنسي فوزاً ثميناً على أرض سبارتا براغ التشيكي (2-1). (بي إن سبورتس)