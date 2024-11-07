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رياضة

في الوقت القاتل.. أبناء سيميوني أطاحوا بباريس سان جرمان (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2024 | 01:30
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تمكن أتليتيكو مدريد الإسباني من حسم القمّة التي جمعته بمضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي لمصلحته في الوقت القاتل (2-1) الأربعاء في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وبادر وارين زاير-إيميري بافتتاح النتيجة للفريق الفرنسي في الدقيقة (14).
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وأدرك الأرجنتيني ناهويل مولينا التعادل لمصلحة الفريق الإسباني في الدقيقة (18).

وأهدى الأرجنتيني الآخر أنخيل كوريا هدف الفوز للروخيبلانكوس في الوقت القاتل (90+3).

وهو الفوز الثاني لأتليتيكو مدريد في مرحلة الدوري هذا الموسم مقابل خسارتين ليصبح في جعبته 6 نقاط.

في المقابل تعرّض باريس سان جيرمان لخسارته الثانية مقابل فوز واحد فيما تعادل في مناسبة وحيدة ليتجمّد رصيده عند 4 نقاط. (بي إن سبورتس)

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