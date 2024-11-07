في الوقت القاتل.. أبناء سيميوني أطاحوا بباريس سان جرمان (فيديو)

تمكن أتليتيكو مدريد الإسباني من حسم القمّة التي جمعته بمضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي لمصلحته في الوقت القاتل (2-1) الأربعاء في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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وبادر وارين زاير-إيميري بافتتاح النتيجة للفريق الفرنسي في الدقيقة (14).وأدرك الأرجنتيني ناهويل مولينا التعادل لمصلحة الفريق الإسباني في الدقيقة (18).وأهدى الأرجنتيني الآخر أنخيل كوريا هدف الفوز للروخيبلانكوس في الوقت القاتل (90+3).وهو الفوز الثاني لأتليتيكو مدريد في مرحلة الدوري هذا الموسم مقابل خسارتين ليصبح في جعبته 6 نقاط.في المقابل تعرّض باريس سان جيرمان لخسارته الثانية مقابل فوز واحد فيما تعادل في مناسبة وحيدة ليتجمّد رصيده عند 4 نقاط. (بي إن سبورتس)