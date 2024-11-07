25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في الوقت القاتل.. أبناء سيميوني أطاحوا بباريس سان جرمان (فيديو)
Lebanon 24
07-11-2024
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن أتليتيكو مدريد الإسباني من حسم القمّة التي جمعته بمضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي لمصلحته في الوقت القاتل (2-1) الأربعاء في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وبادر وارين زاير-إيميري بافتتاح النتيجة للفريق الفرنسي في الدقيقة (14).
Advertisement
وأدرك الأرجنتيني ناهويل مولينا التعادل لمصلحة الفريق الإسباني في الدقيقة (18).
وأهدى الأرجنتيني الآخر أنخيل كوريا هدف الفوز للروخيبلانكوس في الوقت القاتل (90+3).
وهو الفوز الثاني لأتليتيكو مدريد في مرحلة الدوري هذا الموسم مقابل خسارتين ليصبح في جعبته 6 نقاط.
في المقابل تعرّض باريس سان جيرمان لخسارته الثانية مقابل فوز واحد فيما تعادل في مناسبة وحيدة ليتجمّد رصيده عند 4 نقاط. (بي إن سبورتس)
رياضة
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرارٌ مالي يهم موظفي القطاع العام.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ مالي يهم موظفي القطاع العام.. ما هو؟
11:46 | 2024-11-06
06/11/2024 11:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
06:53 | 2024-11-06
06/11/2024 06:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبطا منذ 22 عاما.. زوجة فنان لبناني شهير تحتفل بعيد زواجهما بطريقة رومانسية (فيديو)
Lebanon 24
ارتبطا منذ 22 عاما.. زوجة فنان لبناني شهير تحتفل بعيد زواجهما بطريقة رومانسية (فيديو)
04:05 | 2024-11-06
06/11/2024 04:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة... فنانة لبنانيّة لجمهورها: "بحبكم كتير"
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة... فنانة لبنانيّة لجمهورها: "بحبكم كتير"
09:34 | 2024-11-06
06/11/2024 09:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فور انتخاب ترامب.. هذا ما جرى في إيران
Lebanon 24
فور انتخاب ترامب.. هذا ما جرى في إيران
05:04 | 2024-11-06
06/11/2024 05:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2024-11-07
آرسنال سقط في شباك الإنتر
00:30 | 2024-11-07
بفوز عريض.. برشلونة يُشعل دوري الأبطال ويسحق النجم الأحمر (فيديو)
00:00 | 2024-11-07
فوز صعب للبايرن في ليالي الابطال.. وأتلانتا اغتنم 3 نقاط (فيديو)
23:30 | 2024-11-06
أوّل خسارة لأستون فيلا في دوري الأبطال
23:00 | 2024-11-06
خطأ فادح في دوري الأبطال.. لاعب يتسبب بركلة جزاء "غريبة"
16:00 | 2024-11-06
بعد اتهامه بالاغتصاب.. لاعب شهير يكسب قضته ضد "مانشستر سيتي"
فيديو
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
07/11/2024 09:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
07/11/2024 09:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
07/11/2024 09:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24