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رياضة

آرسنال سقط في شباك الإنتر

Lebanon 24
07-11-2024 | 02:00
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اقتنص نادي إنتر الإيطالي فوزاً ثميناً من ضيفه آرسنال الإنجليزي بهدف دون مقابل مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجّل التركي هاكان تشالهان أوغلو من ركلة جزاء الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع للشوط الأول، ليرفع إنتر رصيده إلى 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد، في حين تجمّد رصيد آرسنال عند 7 نقاط بعد أن تكبّد خسارته الأولى.
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وجلس قائد آرسنال النرويجي مارتن أوديغارد على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين للمرة الاولى منذ مطلع أيلول الماضي بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها مع منتخب بلاده قبل أن يشارك في الثواني الأخيرة من اللقاء.

كما خاض آرسنال المباراة في غياب لاعب وسطه المؤثر ديكلان رايس لإصابة في قدمه تعرض لها خلال خسارة فريقه أمام نيوكاسل 0-1 في الدوري نهاية الأسبوع الماضي. (بي إن سبورتس)
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