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رياضة
عبر التاريخ.. إليكم ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
07-11-2024
|
03:00
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لا يخفى عن أحد أهمية بطولة دوري أبطال أوروبا، البطولة الأكثر إثارة والتي شهدت ظهور وإبداع العديد من اللاعبين ومعهم نجوم عالميين جعلوا ليالي الثلاثاء والأربعاء بمثابة سهرة ساحرة لا ينساها أي مشجع لكرة القدم.
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البطولة قدمت لنا دي ستيفانو وبوشكاش ويوهان كرويف إيزيبيو وخينتو، وكذلك كريسبو وديل بييرو ودروغبا وراؤول وشيفتشينكو وفان نيستلروي، ثم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وإرلينغ هالاند وكيليان مبابي ومحمد صلاح وغيرهم من النجوم عبر التاريخ.
ولكن، ما ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ ومن الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟
حينما نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، فلا صوت يعلو فوق صوت كريستيانو رونالدو، فهو اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة والذي حققها خمس مرات.
لا يمكن أيضًا تجاهل ليونيل ميسي الذي يعد أسرع من وصل إلى 100 هدف في البطولة وأول من كسر رقم راؤول الذي ظل لسنوات طويلة مسيطرًا على صدارة الهدافين.
هذا بجانب روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما ومحمد صلاح الذين أظهروا قدرات خاصة في دوري أبطال أوروبا وقادوا فرقهم لحصد البطولة.
ونذكر أيضًا هالاند، الذي يمتلك أفضل معدل تهديفي في البطولة للاعب موجود حاليًا في أوروبا، بجانب ساحر باريس سان جيرمان كيليان مبابي. (كووورة)
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:
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