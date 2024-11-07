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رياضة

غيوكيريس.. المهاجم الأكثر فتكا في أوروبا

Lebanon 24
07-11-2024 | 03:30
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سجل المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس ثلاثية وقاد سبورتينغ لشبونة إلى انتصار تاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ثلاثية النجم الإسكندنافي ما هي إلا انعكاس وترجمة لعروضه الفائقة مع فريق العاصمة البرتغالي هذا الموسم، حيث وصل إلى هدفه رقم 23، ويمكن وصفه بكل سهولة بالمهاجم الأكثر فتكًا في أوروبا.
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في ملعب "خوسيه ألفالدي" أحرز فيكتور ثلاثية في الدقائق 38 و49 و80، وأحرز زميله الأوروغواياني ماكسيميليانو أراوخو في الدقيقة 46.. أما هدف مانشستر سيتي فسجله فيل فودين مبكرًا بالدقيقة 38.
 
غيوكيريس يضع هالاند خلفه
في الموسم الحالي، لا يوجد مهاجم في كرة القدم الأوروبية سجل أهدافًا أكثر من غيوكيريس الذي هز الشباك 23 مرة من 15 مباراة.. وعند المقارنة مع هالاند الذي سجل 14 هدفًا من 14 مباراة، فإن السويدي قد وضع النرويجي خلفه بالفعل.

سجل فيكتور في 13 مباراة من أصل 15 هذا الموسم، أي أنه فشل في إيجاد طريق الشباك في مباراتين فقط، ما يضعنا أمام وحش كاسر، ومنافس رئيس لهالاند على زعامة المهاجمين الإسكندنافيين في كرة القدم العالمية. (winwin)
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