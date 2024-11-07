لم يفرح بفوزه كما يجب.. الموت يؤلم بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا!

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لم يفرح فريق بايرن ميونخ بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي (1-0) مساء أمس الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا كما يجب.فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في تقرير لها، أن أحد مشجعي فريق بايرن ميونخ توفي إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة في مدرجات ملعب "أليانز أرينا" خلال مباراة بنفيكا.واحتاج المشجع إلى مساعدة طبية بعد 3 دقائق فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يتم نقله بعد نصف ساعة إلى المستشفى حيث توفي وهو في الطريق.وتوقف مشجعو بايرن ميونخ عن الغناء في المدرج الجنوبي الذي حدثت فيه الأزمة الصحية بسبب الحدث الأليم.وأصدر بايرن ميونخ بيانا رسميا عبر فيه عن حزنه العميق بسبب وفاة المشجع، وقال: "في مباراة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، طغى حدث حزين على الفوز".وواصل البيان: "ألقى حادث طبي طارئ في مدرجات أليانز أرينا بظلاله على المباراة منذ البداية. ومن باب الحرص، امتنعت جماهير كورفا سود (المدرج الجنوبي) عن دعم فريقها بالشكل الصاخب المعتاد، كما قلصت من تفاعلها".وتلقى بايرن ميونخ خبر الوفاة بعد ساعة واحدة فقط من صافرة النهاية، حيث أكدت الإدارة دخولها حالة حداد ووقوفها مع أقارب المشجع.وفي الإطار ذاته، رفض البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ الحديث عن الأمور الفنية عقب لقاء بنفيكا، احتراما لحالة الوفاة التي ألمت بالمشجع البافاري.بدوره، علّق توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ على الواقعة مؤكدا أن جماهير المدرج الجنوبي لم تقفز أثناء اللقاء كما اعتادت وهو ما لفت نظره وأثار دهشته قبل أن يعرف السبب لاحقا.وأضاف: "لكن بالطبع، عندما يحدث شيء مثل هذا، فإنه أيضا علامة لطيفة على التضامن حيث لا يضع المشجعون فرحتهم في المقام الأول، بل يظهرون القليل من الإنسانية". (روسيا اليوم)