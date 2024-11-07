3 عقبات تعيق انتقال رونالدو إلى الهلال السعودي.. ما هي؟





وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر في حزيران 2025، مما يمنحه حق التفاوض مع أي نادي آخر خلال كانون الثاني المقبل.

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وفي حال تمت هذه الصفقة، فيعني ذلك ضمان مشاركة رونالدو في نهائيات كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية بين شهري حزيران وتموز المقبل، بمشاركة 32 فريقا. يبدو أن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر في حزيران 2025، مما يمنحه حق التفاوض مع أي نادي آخر خلال كانون الثاني المقبل.وفي حال تمت هذه الصفقة، فيعني ذلك ضمان مشاركة رونالدو في نهائيات كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية بين شهري حزيران وتموز المقبل، بمشاركة 32 فريقا.

لكن أمر صفقة انتقال رونالدو للهلال يقف أمامها عدة عقبات قد تحول دون إتمامها. ومنها تألق الصربي ألكسندر ميتروفيتش في صفوف الهلال، إذ يتصدر سباق الهدافين برصيد 10 أهداف حتى الآن، في المقابل، يحتل رونالدو المركز الثالث برصيد 6 أهداف، خلف كريم بنزيما من الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 أهداف.



وعلى مستوى المقارنات بينه وبين رونالدو، تمكن ميتروفيتش البالغ 30 عاما من تسجيل 3 أهداف ضد النصر في دوري المحترفين السعودي، علاوة على ذلك، في كأس السوبر السعودي، سجل المهاجم هدفين، بما في ذلك تمريرة حاسمة ضد رونالدو وزملائه. لذا ربما يبدو من غير المنطقي أن يفكر مسؤولو الهلال في ضم رونالدو وأنفاق أموال طائلة، بينما هم يملكون بالفعل نجما متألقا استطاع أن يثبت نفسه كلاعب مؤثر في الدوري السعودي.

كما أن رونالدو خلال فترة وجوده مع النصر ارتبط اسمه بقرار الإطاحة بالمدرب رودي غارسيا قبل نهاية الموسم بسبع جولات فقط، ورغم منافسة "العالمي" على اللقب مع الاتحاد بفارق ثلاث نقاط فقط. كما أن خلال وجوده في يوفنتوس ومانشستر يونايتد ارتبط اسم رونالدو برحيل 5 مدربين بالنظر إلى عدم رضاه عن الطريقة الفنية في إدارة المباريات، أو لخلافات علنية وتراشق بالألفاظ. وهو مايثير مخاوف لدى الهلال بشأن التحدي الذي يمكن أن يشكله "الدون" لسلطة خورخي جيسوس، مدرب الهلال، حال إتمام هذا التعاقد، والاخلال في البيئة الهلالية التي تتمتع بوجود حوكمة واستراتيجية عمل معينة.

وهناك مخاوف جدية بين لاعبي الهلال داخل أروقة غرف تبديل الملابس، من أن يشكل رونالدو عبئا ماليا إضافيا على خزينة النادي المثقلة برواتب كبيرة لنجوم كبار على رأسهم البرازيلي نيمار داسيلفا، وبالتالي دخول رونالدو إلى جدول الرواتب السنوية يمكن أن يؤدي إلى تعطيلها أو تأخير موعد السداد الخاص بها.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن رونالدو يحصل على على 177 مليون جنيه إسترليني سنويا مع النصر ليصل راتبه إلى 3.403.846 جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو مبلغ ضخم يمكن أن يرهق خزينة النادي حتى مع تعويضه برحيل البرازيلي نيمار. (روسيا اليوم)