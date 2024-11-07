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رياضة

ما حقيقة حصول الهلال السعودي على تعويض بسبب إصابة نيمار؟

Lebanon 24
07-11-2024 | 16:00
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أكد الناقد الرياضي خالد القحطاني، أن نادي الهلال السعودي لم يحصل على تعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جراء إصابة محترفه نيمار جونيور خلال مشاركته الدولية مع المنتخب البرازيلي.
وقال القحطاني في تصريحات صحفية عبر بودكاست "شوط" أن نظام تعويضات الفيفا للأندية عن إصابات لاعبيها خلال تمثيل منتخبات بلادهم يقتصر على حالات محددة، حيث يُشترط أن يكون اللاعب قد عاد من إصابة سابقة، ثم تم استدعاؤه إلى المنتخب واضطر إلى اللعب مجددًا مما أدى لتفاقم إصابته.
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وأضاف أن حالة محترف الهلال السعودي لا تدخل ضمن هذه الشروط، إذ لم يكن يعاني من أي إصابة سابقة قبل انضمامه إلى صفوف المنتخب البرازيلي، وبالتالي فإن الفريق لم يحصل على أي تعويض من الفيفا. (WINWIN)
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