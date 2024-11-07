بيدرو يوقع هدفاً قاتلاً ويقود لاتسيو للفوز

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سجل الإسباني بيدرو هدفاً قاتلاً قاد به لاتسيو الإيطالي لتحقيق فوز مثير على ضيفه بورتو البرتغالي 2-1 مساء الخميس ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.افتتح أليسيو رومانيولي التسجيل للنسور في الدقيقة 45+5، قبل أن يعادل ستيفن أنتونيس للضيوف في الشوط الثاني. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، وبالتحديد في الدقيقة 90+2، تمكن بيدرو من إحراز هدف الفوز الذي منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.وتابع المصري عمر مرموش تقديم مستويات كبيرة هذا الموسم وسجل في الدقيقة 53 هدفه الـ13 في 15 مباراة ضمن مختلف المسابقات وقاد أنتراخت فرانفكورت الألماني إلى الفوز على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 1-0.ورفع فرانكفورت رصيده إلى عشر نقاط تماما مثل أتلتيك بلباو الإسباني الفائز على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 2-1.وأنقذ نيس الفرنسي نفسه من الخسارة أمام ضيفه تفيتني الهولندي وفرض عليه التعادل 2-2 على الرغم من أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70، قبل طرد لاعب من تفينتي أيضا بعدها بعشرين دقيقة.وحقق كاراباخ الأذري فوزه الأول على مضيفه بودو غليمت النرويجي بهدف نظيف، كما تغلب أف سي أس بي الروماني على ميدتيلاند الدنماركي بهدفين من دون رد. (بي إن سبورتس)