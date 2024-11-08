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رياضة
في حادثة اصطدام.. مهاجم ميلان تعرّض لضربة قوية على الرأس
Lebanon 24
08-11-2024
|
02:22
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تعرّض مهاجم ميلان الإيطالي، الإسباني ألفارو موراتا، لـ"صدمة كبيرة في الرأس" خلال تمارين الفريق الخميس ونقل إلى المستشفى، وفقاً لما أعلنه النادي اللومباردي.
وأوضح ميلان "خلال الحصة الصباحية، تعرّض موراتا لصدمة كبيرة في الرأس أثناء حادثة اصطدام".
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وأضاف النادي اللومباردي "تم نقله بسرعة إلى المستشفى، حيث أعطى التصوير بالرنين المغناطيسي نتيجة سلبية لألفارو، لكنه سيبقى تحت المراقبة في المستشفى، كما يتطلّب البروتوكول في حالات مماثلة".
ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن اللاعب الذي حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني المتوج بلقب بطولة أمم أوروبا 2024 أصيب إثر اصطدامه بالمدافع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش.
ويبدو أن مشاركته في المباراة المقبلة لفريقه أمام مضيفه كالياري ضمن المرحلة 12 من الدوري الإيطالي السبت مستبعدة. (بي إن سبورتس)
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