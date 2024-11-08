مدرب آينتراخت فرانكفورت يعلق على هدف مرموش.. ماذا قال؟

أشاد دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بأداء المصري عمر مرموش، بعد الفوز على ضيفه سلافيا براغ التشيكي (1-0) أمس الخميس في الدوري الأوروبي.

ويعود الفضل في انتصار الفريق الألماني للاعبه عمر مرموش، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد له، في الدقيقة 53، من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

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وقال دينو توبمولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أعتقد أنكم سترون ركلة حرة أفضل من هذه.. لقد كانت مثالية ببساطة".



وأضاف المدرب الألماني: "إنه ليس شيئا نحدده في التدريبات، لكن أي شخص لعب من قبل، يعرف أن تسديد الركلات الحرة أمر ممتع". (روسيا اليوم)