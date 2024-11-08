لقاء "الديربي".. رونالدو ضيفاً ثقيلاً على "الرياض" وهذه تشكيلة الفريقين

تقام مساء اليوم الجمعة، مبارة "الديربي" بين نادي الرياض وضيفه النصر، في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيطلق حكم الساحة المونتينيغري نيكولا دابانوفيتش (42 عاما) صفارة بداية "الديربي" بين فريق الرياض وضيفه النصر، في تمام الساعة (20:00) بالتوقيت المحلي.

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وسيبدأ التونسي صبري لموشي (53 عاما) المدير الفني لنادي الرياض، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":



82- ميلان بوريان



87- مرزوق تمبكتي



21- لوكاس كال



5- يوان باربيت



8- عبد الإله محمد الخيبري



27- حسين النويقي



17- فايز سليماني



20- أنطونيو توزي



43- بيرنارد مينساه



11- إبراهيم بايش



13- محمد كوناتي.





بينما اختار الإيطالي ستيفانو بيولي (59 عاما) المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الرياض في هذه المباراة:



24- بينتو ماتيوس



2- سلطان الغنام



3- محمد سيماكان



78- علي لاجامي



12- نواف بوشل



11- مارسيلو بروزوفيتش



25- أوتافيو مونتيرو



94- أندرسون تاليسكا



29- عبد الرحمن غريب



10- ساديو ماني



7- كريستيانو رونالدو.