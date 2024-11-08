24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إنريكي يأمل في تحسّن نتائج "باريس سان جيرمان"
Lebanon 24
08-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، امس الجمعة، على حالة الإحباط السائدة في الفريق بعد الهزيمة الأخيرة أمام أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
واعتبر إنريكي أنه من الأفضل عدم زيادة الضغط على لاعبيه على أمل تحسّن النتائج في المباريات المقبلة.
Advertisement
المصدر: بي إن سبورتس
مواضيع ذات صلة
بايدن: سأتوجه بخطاب اليوم إلى الأمة حول نتائج الانتخابات وانتقال السلطة
Lebanon 24
بايدن: سأتوجه بخطاب اليوم إلى الأمة حول نتائج الانتخابات وانتقال السلطة
09/11/2024 10:22:24
09/11/2024 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أنشطة بدنية تحسّن صحة كبار السن ضد "السكري"
Lebanon 24
أنشطة بدنية تحسّن صحة كبار السن ضد "السكري"
09/11/2024 10:22:24
09/11/2024 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة تحذر من احتجاجات في بنسلفانيا بسبب نتائج الانتخابات الأميركية
Lebanon 24
الشرطة تحذر من احتجاجات في بنسلفانيا بسبب نتائج الانتخابات الأميركية
09/11/2024 10:22:24
09/11/2024 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هاريس: علينا قبول نتائج الانتخابات و أخبرت ترامب أننا مستعدون لنقل سلمي للسلطة
Lebanon 24
هاريس: علينا قبول نتائج الانتخابات و أخبرت ترامب أننا مستعدون لنقل سلمي للسلطة
09/11/2024 10:22:24
09/11/2024 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إنريكي
تحسّن
نتائج
"باريس
جيرمان"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"خصرها شو حلو".. ملكة جمال لبنان بفستان مُثير أبرز مفاتنها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"خصرها شو حلو".. ملكة جمال لبنان بفستان مُثير أبرز مفاتنها شاهدوا الفيديو
10:14 | 2024-11-08
08/11/2024 10:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توبتها وإعلانها التزامها الديني.. انجي خوري تخلع الحجاب! (صور)
Lebanon 24
بعد توبتها وإعلانها التزامها الديني.. انجي خوري تخلع الحجاب! (صور)
03:55 | 2024-11-08
08/11/2024 03:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت ملكة جمال.. انفصال نجمة شهيرة عن زوجها
Lebanon 24
كانت ملكة جمال.. انفصال نجمة شهيرة عن زوجها
08:42 | 2024-11-08
08/11/2024 08:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ردّ "حزب الله" على "إنزال البترون".. ضربة نوعيّة!
Lebanon 24
هكذا ردّ "حزب الله" على "إنزال البترون".. ضربة نوعيّة!
06:00 | 2024-11-08
08/11/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قوي سُمع في بيروت.. خبرٌ يكشف سببه
Lebanon 24
صوتٌ قوي سُمع في بيروت.. خبرٌ يكشف سببه
14:31 | 2024-11-08
08/11/2024 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:00 | 2024-11-09
خاتم نيمار يُثير الجدل.. هذه حقيقة ما حدث مع أحد المشجعين (فيديو)
01:00 | 2024-11-09
بعد قرار مدرب فرنسا استبعاده.. أنشيلوتي يرفض انتقاد مبابي
14:00 | 2024-11-08
لقاء "الديربي".. رونالدو ضيفاً ثقيلاً على "الرياض" وهذه تشكيلة الفريقين
09:06 | 2024-11-08
مدرب آينتراخت فرانكفورت يعلق على هدف مرموش.. ماذا قال؟
05:58 | 2024-11-08
بسبب زميله.. موراتا يتعرض لإصابة قوية في الرأس
03:44 | 2024-11-08
ليس ميسي ولا رونالدو.. إليكم قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في التاريخ
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
09/11/2024 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
09/11/2024 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
09/11/2024 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24