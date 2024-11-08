إنريكي يأمل في تحسّن نتائج "باريس سان جيرمان"

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علّق مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، امس الجمعة، على حالة الإحباط السائدة في الفريق بعد الهزيمة الأخيرة أمام أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.واعتبر إنريكي أنه من الأفضل عدم زيادة الضغط على لاعبيه على أمل تحسّن النتائج في المباريات المقبلة.