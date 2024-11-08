Advertisement

رياضة

إنريكي يأمل في تحسّن نتائج "باريس سان جيرمان"

Lebanon 24
08-11-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1275550-638667055110229153.png
Doc-P-1275550-638667055110229153.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، امس الجمعة، على حالة الإحباط السائدة في الفريق بعد الهزيمة الأخيرة أمام أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.


واعتبر إنريكي أنه من الأفضل عدم زيادة الضغط على لاعبيه على أمل تحسّن النتائج في المباريات المقبلة.  
Advertisement
المصدر: بي إن سبورتس
مواضيع ذات صلة
بايدن: سأتوجه بخطاب اليوم إلى الأمة حول نتائج الانتخابات وانتقال السلطة
lebanon 24
09/11/2024 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أنشطة بدنية تحسّن صحة كبار السن ضد "السكري"
lebanon 24
09/11/2024 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة تحذر من احتجاجات في بنسلفانيا بسبب نتائج الانتخابات الأميركية
lebanon 24
09/11/2024 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هاريس: علينا قبول نتائج الانتخابات و أخبرت ترامب أننا مستعدون لنقل سلمي للسلطة
lebanon 24
09/11/2024 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24

إنريكي

تحسّن

نتائج

"باريس

جيرمان"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2024-11-09
01:00 | 2024-11-09
14:00 | 2024-11-08
09:06 | 2024-11-08
05:58 | 2024-11-08
03:44 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24