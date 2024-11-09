خاتم نيمار يُثير الجدل.. هذه حقيقة ما حدث مع أحد المشجعين (فيديو)

جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب به النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي، في المباراة التي لعبها فريقه أمام فريق استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وعقب المباراة عرض أحد الجماهير خاتما للبيع قائلا إن نيمار منحه إياه، خلال مصافحته له عند دخول الملعب.



وقال بعض المتابعين إن المشجع استطاع سحب خاتم النجم العالمي من إصبعه.



وتم تداول فيديو ظهر فيه نيمار وهو يصافح المشجعين عند دخوله الملعب، من دون أي يرتدي أي شيء في يده، ما يؤكد عدم صحة ارتداء الخاتم.

توضيح 🚨🚨



نيمار #الهلال لم يكن يلبس خاتماً عندما ذهب للسلام على الجماهير ..

كل ما تم ترويجه عن سرقة أو إعطاء لخاتم نيمار عار من الصحة . https://t.co/6ZMykP43hV pic.twitter.com/ZcPPcRBPc7 — الشائعات الرياضية (@NO_Rumorssports) November 7, 2024 Advertisement

نيمار أصيب بتمزق في العضلة الخلفية بعد نصف ساعة من مشاركته من على مقاعد البدلاء أمام الاستقلال.



وتواصلت معاناة نيمار مع الإصابات منذ انضمامه للهلال السعودي في صيف 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي متأثرا بإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب حتى 3 أيلول من العام نفسه.



وفي 18 تشرين الأول، أصيب نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.(سكاي نيوز)



