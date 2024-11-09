بصق باتجاه الحكم.. ناد أميركي يفسخ عقد أحد لاعبيه

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قام نادي هيوستن دينامو الأميركي بفسخ تعاقده مع الدولي المكسيكي السابق هكتور هيريرا بعدما بصق باتجاه حكم مواجهة الفريق أمام سياتل ساوندرز.وخسر هيوستن أمام ساوندرز في التصفيات بعدما طرد الحكم الدولي المكسيكي السابق بسبب سلوكه البذيء، عندما بصق بين قدمي الحكم باتجاه الأرض احتجاجا على إحدى قراراته.وحقق هيريرا، 34 عاما، في مسيرته بطولة الدوري البرتغالي مع بورتو والإسباني مع أتلتيكو مدريد والكأس الذهبية مع منتخب بلاده الذي لعب برفقته 105 مباريات.وأكد بات أونستاد، المدير العام لنادي دينامو أن رحيل هيريرا كان بسبب سلوكه قائلا: إن تصرفاته ضد سياتل أدت بالفعل إلى قرار النادي بالرحيل، سيكون من الصعب القول إن تصرفه لم يؤثر في الأمر.وأضاف: هناك الكثير من العوامل التي تدخل في أي قرار نتخذه، بالنسبة لنا، ربما كان هيكتور أعظم توقيع وبالتأكيد أحد أعظم التعاقدات في تاريخ النادي، وربما كان أداؤه في عام 2023 أفضل أداء للاعب دينامو في موسم واحد في تاريخ النادي.ويحصل هيريرا على حوالي 5 ملايين و200 ألف دولار في عام 2024، مما يجعله ثامن أعلى لاعب أجرا في دوري كرة القدم الأميركي.(العربية)