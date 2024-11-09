أنشيلوتي بعد إصابات الشوط الأول: "مشكلة عامة تؤثر على جميع الأندية الكبرى"

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وأصيب رودريغو غوس - العائد من الإصابة - في الدقيقة 20 ليستبدل بالمغربي براهيم دياز، وبعد 10 دقائق تعرض إيدير ميليتاو لإصابة خطيرة ليحل محله اللاعب اليافع راؤول أسينسيو، وبين الشوطين تأكد أنشيلوتي من إصابة لوكاس فاسكيز ليستبدله لوكا مودريتش مع بداية الشوط الثاني.وقال أنشيلوتي في بداية حديثه في المؤتمر الصحفي "ثلاث إصابات في الشوط الأول أمر نادر الحدوث، إلا أن متطلبات هذا الجدول المضغوط لا تسمح للاعبين بالراحة في بعض الأحيان، لهذا يصلون إلى المباريات مرهقين قليلاً. إنها مشكلة عامة تحدث لجميع الأندية وليس نحن فقط".وعن إمكانية إيجاد ريال مدريد لحلول لهذه المشكلة أضاف "الأكادمية أم دخول سوق الانتقالات؟ لا أفكر في السوق، لدينا مباريات حتى عطلة أعياد الميلاد، واليوم لعب فالفيردي في مركز الظهير الأيمن ولعب أسينسيو. هذا ما لدينا في اللحظة الراهنة. سنقدم أداءً جيداً هذا العام، مثل العام الماضي".واصل "لا أعلم ما الذي سيحدث في كانون الثاني، سنقوم بتقييم الأمر حتى ذلك الحين. الآن لا يوجد شئ بأيدينا، فقط أحاول إستعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين وبعد ذلك سنقوم بالتقييم".وحرص أنشيلوتي على تحفيز مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي يمر بفترة صعبة، ويواجه سلسلة من الانتقادات اللاذعة من الصحف الإسبانية والفرنسية، حيث وصف بالتفاحة الفاسدة في النادي الملكي.وقال المدرب الإيطالي في تعليقه على أداء مبابي أمام أوساسونا "اليوم حاول، وقام بعمل جيد، وعاجلاً أم آجلاً س سيسجل مرة أخرى، اليوم سجل فيني وسجل بيلينغهام. في المباراة التالية يمكنه التسجيل".كما علق كارليتو على لاعبون مثل فورتيا، قائلاً "نحن نقوم بتقييم الظهير الأيمن. فورتيا ولورين، وشارك أسينسيو وقدم مستوى جيد للغاية اليوم. لقد أصيب عدد كبير من مدافعينا الشبان مثل جاكوبو رامون وخوان مارتينيز".وعن تحسن الفريق بعد الخسارة من برشلونة وميلان، أجاب "الفارق اليوم مقارنة بالمباريات الأخيرة؟ الموقف أفضل وأيضاً على المستوى الدفاعي كنا أكثر تنظيماً، ومن الجيد أن بيلينغهام سجل. الهدف هو جزء صغير من مباراة لعبت بشكل جيد للغاية على المستوى الدفاعي والهجومي. كان الهدف بمثابة مكافأة له". (الشرق)