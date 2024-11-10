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رياضة

جميلة ومُثيرة.. جود بيلينغهام على علاقة بعارضة أزياء شاهدوا صورها

Lebanon 24
10-11-2024 | 02:33
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يبدو أن اللاعب الإنكليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني، على علاقة بعارضة الأزياء لورا سيليا فالك.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن بيلينغهام ارتبط بعارضة الأزياء في شهر نيسان الماضي، ولكن مصادر مقربة من اللاعب نفت الأمر وأكدت أن هذه الأحاديث غير صحيحة.
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ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها عن إعجاب بيلينغهام بمنشور لعارضة الأزياء عبر موقع إنستغرام، إذ تحظى عارضة الأزياء بمتابعة من نجم ريال مدريد الذي تفاعل مع منشور حديث نشرته خلال الساعات الماضية.
 


ووضع بيلينغهام إشارة القلب إعجابا بصورة عارضة الأزياء وهو ما نال تفاعلا كبيرا على منشور لورا فالك "الجميلة والمُثيرة" وفق ما قاله أحد المتابعين.

وعند اكتشاف إعجاب بيلينغهام، أضاف آخر: "مرحبا جود بيلينغهام".
 
 

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