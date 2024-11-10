Advertisement

رياضة

بالصور: العدّاءة الأكثر جاذبية في العالم تكشف عن وشمها الجديد

Lebanon 24
10-11-2024 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1276032-638668333427118223.jpg
Doc-P-1276032-638668333427118223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت العداءة الألمانية عارضة الأزياء أليكا شميدت البالغة 26 عاما، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في سباق التتابع المختلط 4×400 متر.
 
وحققت عارضة الأزياء حلم حياتها بأن تصبح لاعبة أولمبية بعد غيابها عن طوكيو 2020.
Advertisement
 
واختارت شميدت الاحتفال بهذه المناسبة ببعض من الحبر على جسدها، وكشفت لمعجبيها البالغ عددهم 6 ملايين معجب على "إنستغرام" عن أول وشم لها.

ووثقت العداءة التي حصلت في عام 2017 على لقب الرياضية الأكثر جاذبية في العالم رحلتها إلى الصالون في قصة على "إنستغرام"، إذ شوهدت وهي مستلقية على طاولة العلاج قبل الكشف عن الوشم النهائي وهو الحلقات الأولمبية الست الموشومة على فخذها الخارجي.

وعلقت شميدت على المنشور: "أنا سعيدة جدا اتضح بالضبط كيف أردت ذلك ". (روسيا اليوم)
 
 
 

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:45 | 2024-11-10
02:33 | 2024-11-10
23:00 | 2024-11-09
16:00 | 2024-11-09
14:00 | 2024-11-09
07:29 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24