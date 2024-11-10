بالصور: العدّاءة الأكثر جاذبية في العالم تكشف عن وشمها الجديد

شاركت العداءة الألمانية عارضة الأزياء أليكا شميدت البالغة 26 عاما، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في سباق التتابع المختلط 4×400 متر.

وحققت عارضة الأزياء حلم حياتها بأن تصبح لاعبة أولمبية بعد غيابها عن طوكيو 2020.

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واختارت شميدت الاحتفال بهذه المناسبة ببعض من الحبر على جسدها، وكشفت لمعجبيها البالغ عددهم 6 ملايين معجب على "إنستغرام" عن أول وشم لها.



ووثقت العداءة التي حصلت في عام 2017 على لقب الرياضية الأكثر جاذبية في العالم رحلتها إلى الصالون في قصة على "إنستغرام"، إذ شوهدت وهي مستلقية على طاولة العلاج قبل الكشف عن الوشم النهائي وهو الحلقات الأولمبية الست الموشومة على فخذها الخارجي.



وعلقت شميدت على المنشور: "أنا سعيدة جدا اتضح بالضبط كيف أردت ذلك ". (روسيا اليوم)