Advertisement

رياضة

بعد فوزه.. خبر حزين لفريق باريس سان جيرمان

Lebanon 24
10-11-2024 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1276102-638668434597260251.jpeg
Doc-P-1276102-638668434597260251.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى مدرب باريس سان جيرمان صدمة بعد فوز فريقه على حساب مضيفه أنغيه بنتيجة 4-2 مساء السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الفرنسي.
 
وقال المدير الفني لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه إن اليوم كان حزينا بالنسبة لباريس سان جيرمان رغم الفوز بسبب وفاة زوجة رافايل بول مساعده بالجهاز الفني.

وأضاف إنريكي:" نريد أن نهدي هذا الفوز إلى روح راكيل زوجة رافايل بول التي عاشت صراعا مع المرض حتى فارقت الحياة  ونشارك مدربنا أحزانه ونرسل له الكثير من الدعم".
 
وظهرت علامات الحزن على وجوه لاعبي الفريق الفرنسي والجهاز الفني كما غادر لويس كامبوس المستشار الرياضي حزينا بسبب هذا الخبر الصادم.

ونشر مساعد إنريكي رسالة عبر حسابه بموقع إنستغرام عقب اللقاء مودعا زوجته بعد وفاتها. (روسيا اليوم)
 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:38 | 2024-11-10
03:43 | 2024-11-10
02:33 | 2024-11-10
23:00 | 2024-11-09
16:00 | 2024-11-09
14:00 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24