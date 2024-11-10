بعد فوزه.. خبر حزين لفريق باريس سان جيرمان

تلقى مدرب باريس سان جيرمان صدمة بعد فوز فريقه على حساب مضيفه أنغيه بنتيجة 4-2 مساء السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الفرنسي.

وقال المدير الفني لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه إن اليوم كان حزينا بالنسبة لباريس سان جيرمان رغم الفوز بسبب وفاة زوجة رافايل بول مساعده بالجهاز الفني.



وأضاف إنريكي:" نريد أن نهدي هذا الفوز إلى روح راكيل زوجة رافايل بول التي عاشت صراعا مع المرض حتى فارقت الحياة ونشارك مدربنا أحزانه ونرسل له الكثير من الدعم".

وظهرت علامات الحزن على وجوه لاعبي الفريق الفرنسي والجهاز الفني كما غادر لويس كامبوس المستشار الرياضي حزينا بسبب هذا الخبر الصادم.



ونشر مساعد إنريكي رسالة عبر حسابه بموقع إنستغرام عقب اللقاء مودعا زوجته بعد وفاتها. (روسيا اليوم)