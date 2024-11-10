بعد مهاجمته.. إيفان توني يفاجئ جماهير الأهلي بتصرفه (صورة)

أثار الإنكليزي إيفان توني مهاجم الأهلي جدلا واسعا بعد حذفه اسم النادي من حسابه عبر "إنستغرام".



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وأقدم مهاجم الأهلي على تصرف غريب حيث قام بحذف اسم النادي من ملفه التعريفي عبر حسابه صباح اليوم الأحد وقام أيضا بإغلاق التلعيقات ليفتح مجالا للتساؤلات وعلامات الاستفهام حول تصرفه الغامض. وشهدت الفترة الماضية انتقادات حادة إلى النجم الإنكليزي إيفان توني بسبب تراجع مستواه مع "الراقي".وأقدم مهاجم الأهلي على تصرف غريب حيث قام بحذف اسم النادي من ملفه التعريفي عبر حسابه صباح اليوم الأحد وقام أيضا بإغلاق التلعيقات ليفتح مجالا للتساؤلات وعلامات الاستفهام حول تصرفه الغامض.

وكان الألماني ماتياس يايسله قرر الإبقاء على اللاعب على مقاعد البدلاء أول أمس الجمعة أمام الرائد ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمباراة الثانية على التوالي فلم يشارك إلا في آخر 12 دقيقة فقط.



وظهر إيفان توني بمستوى متذبذب منذ انضامه لصفوف الأهلي ونال اللاعب انتقادات لاذعة من قبل جماهير وأنصار النادي. (روسيا اليوم)