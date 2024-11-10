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رياضة
النحس يلاحق ميليتاو.. إصابة خطيرة جدًا استدعت عملية جراحية
Lebanon 24
10-11-2024
|
16:00
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علق المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو على إصابته الأخيرة مع ريال مدريد، حيث تعرض اللاعب صاحب الـ26 عامًا لقطع كامل في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، خلال مباراة الفريق أمام أوساسونا، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".
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وغادر إيدر ميليتاو أرضية الملعب في شوط اللقاء الأول، وقد أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا عقب المباراة، قال فيه إن مدافعه البرازيلي سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بابتعاد اللاعب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها ميليتاو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال 15 شهرًا فقط. ويعد ذلك ضربة موجعة للاعب، الذي يمثل ركيزة أساسية بتشكيلة ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وكتب ميليتاو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شكرًا لكم جميعًا على الرسائل والتعاطف والدعم. فقط، يمثل الأمر كفاحًا جديدًا لتحقيق الفوز، وأنا بالفعل أعرف طريق العودة. الاستسلام لا يُعد جزءًا من قصتي".
وتسببت إصابة إيدر ميليتاو في مضاعفة أزمة "النقص العددي" بدفاعات ريال مدريد. ومن المُتوقع أن يدخل نادي العاصمة الإسبانية سوق الانتقالات الشتوية القادمة، للتعاقد مع مدافع واحد جديد على أقل تقدير. (winwin)
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