بسبب أغنية.. مدرب سابق يثير الجدل في الدوري الجزائري

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عاد المدير الفني لنادي شبيبة القبائل الجزائري عبد الحق بن شيخة لإثارة الجدل مرة أخرى في الدوري الجزائري للمحترفين، ليس بالنتائج الفنية وأداء فريقه خلال المباريات، بل بتصريحات مدّوية جديدة؛ استمرارًا لخرجاته الإعلامية المثيرة للجدل واللغط منذ بداية الموسم الجاري.وكان شبيبة القبائل قد تعثر، يوم السبت، على ملعبه الجديد الحسين آيت أحمد بمحافظة تيزي وزو، عندما اكتفى بنتيجة التعادل السلبي أمام نادي اتحاد العاصمة لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الجزائري للمحترفين، عقب تسجيله فوزين على التوالي قبل ذلك.وتعرض مدرب منتخب الجزائر الأسبق لانتقادات متجددة بخصوص أسلوب لعب الفريق وبعض خياراته الفنية، ويعتقد الكثير من مشجعي نادي شبيبة القبائل أن بن شيخة يعتمد خطة لعب متحفظة ودفاعية، رغم أن الفريق يعتبر صاحب ثاني أفضل خط هجوم في الدوري (10 أهداف) بعد نادي بارادو (12 هدفًا).وانتقد مشجعو شبيبة القبائل مدرب الفريق أيضًا لعدم إشراكه للاعب الواعد لحلو أخريب قائد منتخب الجزائر تحت 20 عامًا، أساسيًا في مواجهة اتحاد العاصمة، رغم المستويات الكبيرة التي يقدمها في كل مرة يشارك فيها خلال المباريات، وبوصفه النجم الذهبي لنادي شبيبة القبائل.ورد بن شيخة على سؤال بخصوص لحلو أخريب بطريقة لم تعجب جماهير الشبيبة، وعرضته لانتقادات قوية في منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء ردًا على سؤال بهذا الخصوص: "لماذا لم أشركه..؟ لأن هناك لاعبين من طينة آدم (رجم) ولحمري وكسيلة (بوعالية)".وتابع: "هؤلاء اللاعبين ليسوا مبتوري الأيدي، إنّه (لحلو أخريب) أمام منافسة شديدة"، وأضاف: "ليحمد الله أنني أشركه خلال المباريات"، وهو ما اعتبره مشجعو الشبيبة تقليلًا من شأن اللاعب الصاعد وإهانة له، كما من شأنه التأثير على معنوياته خلال الفترة المقبلة.وضجّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بالانتقادات والهجوم الحاد على المدرب بسبب تصريحاته حول اللاعب لحلو أخريب، وأكد الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي أنّه كان من الأجدر لمدرب الرجاء السابق تفاديها حماية للنجم الصاعد.في وقت دافعت فيه فئة أخرى من مشجعي شبيبة القبائل عن بن شيخة، وأكدت أنّه لم يكن يقصد الإساءة بتصريحاته للاعب لحلو أخريب، بالقدر الذي كان يريد فيه إبراز المنافسة الشرسة على مركز الجناح الأيمن في نادي شبيبة القبائل.ولم يتوقف مدرب شبيبة القبائل عند هذا الحد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد مباراة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة، حيث رد بطريقة فريدة ومثيرة على الانتقادات الموجهة له من بعض الأطراف منذ بداية الموسم، وإن كان عدّها حملة ممنهجة ضد شخصه.وقال بن شيخة بهذا الخصوص: "أقسم بالله أني أتقبل كل الانتقادات الموجهة إليّ خاصة من الناحية الفنية والتكتيكية، أنا أتعلم من الناس. لست عالمًا بل أتعلم من الأشخاص الآخرين أيضًا، لكن ما يؤثر فينا هو الذّم والشتم ومحاولة تقزيم المدرب". (WINWIN)