Advertisement

رياضة

"ديربي لندن".. انتهى بورقة بيضاء

Lebanon 24
10-11-2024 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1276314-638668765757463226.png
Doc-P-1276314-638668765757463226.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرج تشلسي وضيفه أرسنال بنقطة من مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1، الأحد، ليحافظ الفريقان اللندنيان على تساويهما في النقاط بالدوري الإنكليزي الممتاز، لكنهما يتأخران بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

Advertisement
وفي مباراة متكافئة إلى حد كبير، تقاسم الفريقان الاستحواذ على الكرة وسدد كل منهما 3 مرات على المرمى.

وكان أرسنال هو الفريق الذي شعر بخيبة أمل أكبر عند صفارة النهاية، إذ ظهر الوجوم ومشاعر عدم التصديق على وجه ميكل أرتيتا بعد فشل البديل لياندرو تروسار في استغلال فرصتين متأخرتين.

وضع غابرييل مارتينيلي الضيوف في المقدمة في الدقيقة 60، بعد أن حول كرة متقنة من القائد مارتن أوديغارد الذي كان تأثيره بعد عودته من الإصابة حاسما، بعد فشل أرسنال في التسجيل في آخر مباراتين.

وأدرك تشلسي التعادل بعد 10 دقائق أخرى، عندما مرر البديل إنزو فرنانديز الكرة إلى بيدرو نيتو خارج منطقة جزاء أرسنال مباشرة، ليسدد اللاعب البرتغالي كرة منخفضة على يسار دافيد رايا.

ورفعت النتيجة تشلسي إلى المركز الثالث وأرسنال إلى المركز الرابع، برصيد 19 نقطة لكل منهما. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-11-10
14:00 | 2024-11-10
12:00 | 2024-11-10
09:38 | 2024-11-10
06:45 | 2024-11-10
03:43 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24