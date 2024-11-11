أرتيتا يعلّق على نتيجة مباراة تشيلسي: علينا أن نلوم أنفسنا

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وخرج رايس بعد 71 دقيقة ثم خرج ساكا بعد 10 دقائق أخرى بسبب إصابتين متتاليتين.



وقال أرتيتا للصحفيين بعد مباراة القمة على ملعب ستامفورد بريدج "الأمر لا يبدو جيدا لأن قول لاعبين بهذه الأهمية إنهما يريدان الخروج أمر غير معتاد. لا أتوقع أن يكونوا جاهزين (لفترة التوقف الدولي)". يواجه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال مخاوف جديدة تضاف لما وصفه بـ"كابوس الإصابات" بعد فشل بوكايو ساكا وديكلان رايس في إكمال مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.وخرج رايس بعد 71 دقيقة ثم خرج ساكا بعد 10 دقائق أخرى بسبب إصابتين متتاليتين.وقال أرتيتا للصحفيين بعد مباراة القمة على ملعب ستامفورد بريدج "الأمر لا يبدو جيدا لأن قول لاعبين بهذه الأهمية إنهما يريدان الخروج أمر غير معتاد. لا أتوقع أن يكونوا جاهزين (لفترة التوقف الدولي)".

وتقدم أرسنال، الذي بدأ المباراة دون لاعبين بارزين مثل ريكاردو كالافيوري وتاكيهيرو تومياسو، بهدف غابرييل مارتينيلي لكن تشيلسي أدرك التعادل عندما حصل بيدرو نيتو على الكثير من الوقت والمساحة لتسجيل هدف التعادل.



وبهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الثالث وأرسنال المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر.



وصرّح أرتيتا بعد المباراة بأنه يشعر بخيبة أمل بسبب الطريقة التي استقبل بها فريقه هدف التعادل بعد العمل الجاد للتقدم.