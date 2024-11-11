كيف وصفت صحف إسبانية خسارة البارسا؟

شنت الصحف الإسبانية هجوماً شرساً على برشلونة بعد تذوق الفريق طعم الخسارة الأولى في الدوري الإسباني.



شهدت الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، سقوط متصدر الترتيب برشلونة أمام ريال سوسييداد "العنيد"، في واحدة من مفاجآت الجولة.

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ولم يكن يعتقد أكثر المتشائمين أن البارسا سيخسر مباراته أمس الأحد على ملعب "الأنويتا" من سوسييداد، صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة، سيما بعد النتائج القوية التي أظهرها البلوغرانا منذ بداية الموسم، منها الانتصارين الكبيرين على بارين ميونخ في دوري الأبطال وعلى ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.



ووصفت صحيفة سبورت خسارة البارسا متصدر الدوري برصيد 33 نقطة، بـ"الانتكاسة".

فيما عنونت ماركا صدر صفحتها الأولى بالخط الأحمر وكتبت: "تعثر البارسا".



أما آس فختارت عنواناً مثيراً وقالت: "ترويض ملكي لبرشلونة".



من جانبها خصت موندو ديبورتيفو عنواناً رئيسياً لخسارة برشلونة الأولى في "الليغا" وكتبت في صدر صفحتها الرئيسية: "على القدم الخطأ".