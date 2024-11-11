قبل مواجهة ليفربول.. ريال مدريد يتلقى ضربة مزدوجة!

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أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، عن تشخيص إصابتي لاعبيه رودريغو جوس ولوكاس فاسكيز بعد خضوعهما للفحوصات الطبية اليوم الاثنين.وقد تعرّض الثنائي لإصابتين في مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا السبت الماضي في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.وقال الريال في بيان: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا لوكاس فاسكيز من قبل الجهاز الطبي للنادي، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة في الساق اليسرى، والحالة لا تزال قيد المتابعة".وأضاف البيان: "تم تشخيص إصابة رودريغو في العضلة المستقيمة الأمامية في الساق اليسرى".ولم يحدد ريال مدريد موعدا لعودة اللاعبين المصابين، لكن صحيفة "ماركا" رجحت غياب فاسكيز لنحو شهر، ورودريغو لما بين 5 و6 أسابيع.ولن يلحق بالتالي رودريغو وفاسكيز بمواجهة ريال مدريد ضد ضيفه ليفربول المزمع إقامتها في ملعب "أنفيلد" في 27 من الشهر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.