21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل مواجهة ليفربول.. ريال مدريد يتلقى ضربة مزدوجة!
Lebanon 24
11-11-2024
|
09:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، عن تشخيص إصابتي لاعبيه رودريغو جوس ولوكاس فاسكيز بعد خضوعهما للفحوصات الطبية اليوم الاثنين.
وقد تعرّض الثنائي لإصابتين في مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا السبت الماضي في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
Advertisement
وقال الريال في بيان: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا لوكاس فاسكيز من قبل الجهاز الطبي للنادي، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة في الساق اليسرى، والحالة لا تزال قيد المتابعة".
وأضاف البيان: "تم تشخيص إصابة رودريغو في العضلة المستقيمة الأمامية في الساق اليسرى".
ولم يحدد ريال مدريد موعدا لعودة اللاعبين المصابين، لكن صحيفة "ماركا" رجحت غياب فاسكيز لنحو شهر، ورودريغو لما بين 5 و6 أسابيع.
ولن يلحق بالتالي رودريغو وفاسكيز بمواجهة ريال مدريد ضد ضيفه ليفربول المزمع إقامتها في ملعب "أنفيلد" في 27 من الشهر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 29 عاما على انتخابها (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 29 عاما على انتخابها (فيديو)
01:18 | 2024-11-11
11/11/2024 01:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صياد أطلق النار على طائرة مسيّرة وأصابها... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
صياد أطلق النار على طائرة مسيّرة وأصابها... شاهدوا الفيديو
08:40 | 2024-11-11
11/11/2024 08:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول مُقابلة له بعد زواجه.. ناصيف زيتون يتغزل بدانييلا رحمة وهذا ما قاله عن ارتباطه (فيديو)
Lebanon 24
في أول مُقابلة له بعد زواجه.. ناصيف زيتون يتغزل بدانييلا رحمة وهذا ما قاله عن ارتباطه (فيديو)
00:35 | 2024-11-11
11/11/2024 12:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات امنية اضافية لشخصية غير مدنية
Lebanon 24
إجراءات امنية اضافية لشخصية غير مدنية
01:30 | 2024-11-11
11/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجر خيالي لـ هيفاء وهبي عن مسلسلها الرمضاني.. كم بلغ؟
Lebanon 24
أجر خيالي لـ هيفاء وهبي عن مسلسلها الرمضاني.. كم بلغ؟
01:01 | 2024-11-11
11/11/2024 01:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2024-11-11
"مانشستر يونايتد" يعلن رسمياً رحيل فان نيستلروي عن الفريق
08:31 | 2024-11-11
رغم إصابته.. نيمار يرقص ويغني في عيد ميلاد ابنته (فيديو)
06:25 | 2024-11-11
بـ"كلمة واحدة".. مدرب ليفربول يعلق على أداء صلاح
04:15 | 2024-11-11
طائرة البحرين تتوج بالبطولة العربية
02:30 | 2024-11-11
كيف وصفت صحف إسبانية خسارة البارسا؟
01:25 | 2024-11-11
أرتيتا يعلّق على نتيجة مباراة تشيلسي: علينا أن نلوم أنفسنا
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
11/11/2024 22:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
11/11/2024 22:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
11/11/2024 22:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24