"مانشستر يونايتد" يعلن رسمياً رحيل فان نيستلروي عن الفريق

أعلن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، اليوم الاثنين، رحيل المدير الفني الموقت الهولندي رود فان نيستلروي عن الفريق، بعد وصول المدرب الجديد روبن أموريم.





وفي بيان، قال النادي: "يعلن مانشستر يونايتد رحيل رود فان نيستلروي عن النادي بعدما انتهت مهمته كمدير فني موقت للفريق الأول".



وأضاف: "يعد رود، وسيظل، واحدا من أساطير مانشستر يونايتد.. نقدر لرود الإسهامات التي قدمها ونشكره على تفانيه في عمله خلال الفترة التي قضاها معنا كمدرب، وسيظل مرحبا به في أولد ترافورد".



وأكد البيان، أنه وبجانب فان نيستلروي، سيرحل عن النادي أيضا المدربون ريني هاكي وجيل تين راويلار وبيتر موريل.