26 حكماً بحقه.. لاعب دولي عربي "نصب" على نجوم كرة قدم

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أوقفت الجهات الأمنية المصرية، اليوم الاثنين، لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، بتهمة التهرب من 26 حكما قضائيا بسبب عدم سداده إيصالات أمانة.وأصدرت أحكام قضائية ضد غزال من محكمة التجمع الأول بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى أنه متهم في قضايا أخرى ما زالت تحت تصرف النيابة العامة، وبلغ إجمالي الأحكام 26 حكما قضائيا.وكان عدد من الشخصيات بينهم نجوم كرة قدم قد تقدموا ببلاغات ضد غزال واتهموه بالنصب عليهم، من خلال عدم سداد أرباح في شركة للاستيراد والتصدير يديرها.يشار الى ان غزال شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري