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رياضة

المصري مرموش على رادار برشلونة الإسباني

Lebanon 24
12-11-2024 | 00:30
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كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الإثنين، أن نادي برشلونة الإسباني يراقب عن كثب لاعب المنتخب المصري ونادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، عمر مرموش، ليكون البديل المحتمل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
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سجل المهاجم المصري (25 عاما) 14 هدفا وصنع 8 آخرين خلال 15 مباراة بمختلف البطولات المحلية والأوروبية هذا الموسم مع ناديه، ليكون أحد أكثر اللاعبين تأثيرا منذ بداية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، يرى أن مرموش سيكون تعاقدا يثير حماس جماهير الفريق، بجانب أنه البديل المستقبلي للنجم ليفاندوفسكي.
وكانت تقارير ألمانية سابقة قد قالت إن فرانكفورت يعتزم السماح برحيل المهاجم الدولي المصري "إذا وصل عرض بقيمة 45 مليون يورو".

وسجل مرموش هدفا من ركلة حرة مباشرة لفرانكفورت ضد شتوتغارت في الدوري الألماني، الأحد، ليكون الثالث على التوالي له من ركلة حرة بعد هدفين في مباراة الدوري الأوروبي ضد سلافيا براغ، وقبلها بوخوم في الدوري.

وانتظم مرموش في معسكر المنتخب المصري الذي يستعد لخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يلتقي، الجمعة، مع مضيفه كاب فيردي، قبل استقبال بتسوانا، الثلاثاء، في القاهرة.
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