ميسي يحسم مستقبله مع إنتر ميامي برسالة.. ماذا قال فيها؟

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل عبر بشأن مستقبله مع نادي إنتر ميامي الأميركي بصورة غير مباشرة، عبر رسالة خاصة إلى جماهير فريقه الأميركي.

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وأثار الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، مدرّب فريق إنتر ميامي، الجدل بشأن "مستقبل" الأسطورة الأرجنتينية، عندما أكد أنه لا يستطيع ضمان بقاء اللاعب في صفوف الفريق.لكن سرعان ماخرج ميسي وأعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستغرام" مساء الاثنين، استمراره مع إنتر ميامي، بقوله وهو يخاطب جماهير فريقه: "الآن سنستعد للعودة بشكل أقوى، في العام المقبل".وأضاف ليونيل ميسي بعد نهاية موسم إنتر ميامي رسميا: "انتهى الموسم الذي واصلنا فيه النمو كنادي، وعلى الرغم من أننا حققنا بعض الأهداف، إلا أننا أردنا المزيد.. شكرا لجميع الأشخاص الذين رافقونا ودعمونا".وانتهى موسم إنتر ميامي رسميا، بعد هزيمة ميسي ورفاقه أمام أتلانتا يونايتد، في "المواجهة الفاصلة" بالدور الأول من تصفيات المراحل النهائية لكأس الدوري الأميركي، مساء السبت الماضي. (روسيا اليوم)