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رياضة
أزمة كبيرة داخل نادي الزمالك
Lebanon 24
12-11-2024
|
09:30
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يبحث نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن "الجاسوس" الذي تسبب في أزمة التسريبات الأخيرة بالفريق الأول لكرة القدم.
وكان البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اشتكى من مسألة تسريب أخبار الفريق وتشكيل المباريات على الرغم من حالة التكتم الشديد الذي يفرضه على اللاعبين.
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وقال غوميز يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي: "وضعت قائمة مباراة سموحة وبعد ساعة وجدتها منشورة في الخارج عبر وسائل الإعلام مع أننا لم نعلن ذلك".
وأضاف: "كي يكون النادي قويا يجب تحسين كل هذه الأمور وسبق واشتكيت من تسريب الأخبار وما زلنا نحاول علاجها".
وكشفت قناة "أون تايم سبورتس" عن كواليس أزمة التسريبات داخل نادي الزمالك أشارت إلى أن هناك نوبة كبيرة من الغضب انتابت مجلس الإدارة بعد تصريحات غوميز بشأن تلك التسريبات وقرر حسين لبيب رئيس النادي وضع حد لهذا الأمر.
وأوضحت القناة أن هناك "جاسوسا" داخل النادي يقوم بتسريب أخبار الفريق لوسائل الإعلام ما جعل حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة إعلانه توليه بنفسه التحقيق في هذا الملف.
(روسيا اليوم)
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