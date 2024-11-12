19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
وفاة ماركو أنغولو لاعب منتخب إكوادور بعد حادث سير
Lebanon 24
12-11-2024
|
12:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، الثلاثاء، عن وفاة ماركو أنغولو لاعب منتخب إكوادور وفريق سينسيناتي الأميركي متأثرا بإصاباته في حادث سيارة أودى أيضا بحياة زميله السابق في فريق الشباب روبرتو كابيزاس.
Advertisement
وكان أنغولو البالغ من العمر 22 عاما مستقلا السيارة التي اصطدمت بحاجز معدني على طريق سريع جنوب شرق العاصمة كيتو في 7 تشرين الأول، حيث توفي في الحادث السائق وكابيزاس لاعب فريق إنديبندينتي جونيورز.
وأصيب أنغولو بجروح خطيرة في الرأس وكدمة في الرئة، وتم إدخاله في غيبوبة اصطناعية قبل أن يتوفي مساء الإثنين متأثرا بإصاباته، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل يونيفيرسو".
ولعب أنغولو بصفوف "إل دي يو كيتو" بطل الدوري الإكوادوري لكرة القدم معارا من نادي سينسيناتي الأميركي.
ونعى الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم اللاعب الراحل قائلا "لقد دافع أنغولو عن قميص بلادنا في كل فرصة سنحت له، وأدى بإخلاص وتفاني، فلم يكن لاعبا جيدا فقط، بل زميلا رائعا في الفريق، ورحيله ترك ألما شديدا في قلوبنا". (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة شاب وسيم: فنانة شهيرة تُثير الجدل في آخر إطلالة لها.. هل هي على علاقة حب جديدة؟ (صورة)
Lebanon 24
برفقة شاب وسيم: فنانة شهيرة تُثير الجدل في آخر إطلالة لها.. هل هي على علاقة حب جديدة؟ (صورة)
02:27 | 2024-11-12
12/11/2024 02:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى سالكي طريق ضهر البيدر... إليكم هذا الخبر العاجل (صورة)
Lebanon 24
إلى سالكي طريق ضهر البيدر... إليكم هذا الخبر العاجل (صورة)
09:54 | 2024-11-12
12/11/2024 09:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على بلدة بعلشميه... إليكم ما استهدفه العدوّ الإسرائيليّ (فيديو)
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على بلدة بعلشميه... إليكم ما استهدفه العدوّ الإسرائيليّ (فيديو)
08:12 | 2024-11-12
12/11/2024 08:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد بيع عقاره في زمن الحرب.. إليك نصيحة إستشاريّ "صفّ أوّل"
Lebanon 24
لمن يريد بيع عقاره في زمن الحرب.. إليك نصيحة إستشاريّ "صفّ أوّل"
02:30 | 2024-11-12
12/11/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن علاقة روسيا و"حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن علاقة روسيا و"حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
14:00 | 2024-11-11
11/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:30 | 2024-11-12
أزمة كبيرة داخل نادي الزمالك
07:23 | 2024-11-12
شاهد كيف احتفل رونالدو وزوجته جورجينا بعيد ميلاد ابنته (فيديو)
04:30 | 2024-11-12
ميسي يحسم مستقبله مع إنتر ميامي برسالة.. ماذا قال فيها؟
02:00 | 2024-11-12
مبابي يعود مجددا إلى باريس.. اليكم السبب
00:30 | 2024-11-12
المصري مرموش على رادار برشلونة الإسباني
23:00 | 2024-11-11
الفيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
12/11/2024 20:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
12/11/2024 20:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
12/11/2024 20:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24