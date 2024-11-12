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رياضة
الحكم بسجن الدولي الفرنسي السابق وسام بن يدر
Lebanon 24
12-11-2024
|
23:00
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أصدرت محكمة نيس في فرنسا الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة عامين في حق نجم نادي موناكو الفرنسي السابق، وسام بن يدر، بتهمة الاعتداء الجنسي في حالة السكر.
وذكرت شبكة "RMC" سبورت الفرنسية، أن محكمة نيس أدانت ابن يدر، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.
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وتشمل العقوبة القضائية أيضا إلزام المهاجم الدولي الفرنسي السابق، 34 عاما، بتعويض مالي قدره 6500 يورو لتوفير الرعاية الصحية لضحيته من الأضرار المعنوية التي لحقت بها، بينما طالب المدعون في بداية القضية بعقوبة بالسجن لمدة عامين و6 أشهر، بما في ذلك فترة مراقبة مدتها 18 شهرا.
وفي قضية أخرى، تم تغريم ابن يدر (التونسي الأصل) خمسة آلاف يورو لعدم امتثاله لأمر الشرطة بإيقاف سيارته، وتقرر أيضا تعليق رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.
وكان ينظر لوسام بن يدر في وقت سابق باعتباره أحد أهم المهاجمين في الكرة الفرنسية، لكن الأمور تدهورت معه، حتى أن ناديه موناكو قرر فسخ عقده في الصيف الماضي.
يذكر أن ابن يدر بقي بدون ناد منذ رحيله عن موناكو بنهاية الموسم الماضي.
(روسيا اليوم)
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