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رياضة

ريال مدريد قد يضم أرنولد في كانون الثاني

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:00
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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مفاجأة مدوية بشأن صفقة من العيار الثقيل يستعد ريال مدريد لإبرامها.

قالت الصحيفة إن "الملكي" يضع اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد منذ فترة طويلة ضمن أبرز خياراته لتدعيم الجهة اليمنى في الفريق.
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وأوضحت: "بعد الإصابات التي عانى منها ريال مدريد في الفترة الأخيرة في خط الدفاع أصبح التعاقد مع مدافع أيمن من الأساسيات بالنسبة للجهاز الفني".
وأشارت إلى أن النجم الإنكليزي لم يجدد عقده حتى الآن مع ليفربول، وسط تكهنات بأن وجهته المقبلة ستكون في سانتياغو برنابيو.
وقالت: "مواجهة ريال مدريد مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا في 27 تشرين الثاني المقبل ستحدد بنسبة كبيرة شكل المفاوضات لكسب خدمات اللاعب الدولي".
وأردفت: "بطل إسبانيا وأوروبا قد يتحرك في كانون الثاني لإتمام الصفقة مبكراً، بينما سيكون الخيار الثاني هو الانتظار حتى الصيف وكسب خدمات أرنولد مجاناً".
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