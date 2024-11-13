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رياضة
حادثة حزينة: وفاة لاعب بعمر 38 عامًا بعد شهر من دفن زوجته!
Lebanon 24
13-11-2024
|
08:50
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توفي اللاعب النيجيري جيفت أتوليوا عن عمر 38 عامًا في ظروف غامضة وبشكل مفاجئ، وذلك بعد شهر واحد فقط من وفاة زوجته.
وكان أتوليوا الذي مثل منتخب نيجيريا تحت 20 عامًا في 3 مباريات في حالة حداد على فقدان زوجته، ولم تكن هناك أي علامات على معاناته من مرض مميت، إلا أن متحدثًا باسم اتحاد دلتا لكرة القدم في نيجيريا والذي ينتمي إليه أتوليوا قال إنه "كان يعاني من مشاكل في ضغط الدم لكنه كان يدير الأمر، أول أمس ساءت حالته وتم نقله إلى المستشفى".
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وأضاف وفقًا لصحيفة ذا صن: "لقد لوحظت إصابته بالملاريا، وبصرف النظر عن ذلك، استمر ضغط الدم في الارتفاع وفقدناه هذا الصباح".
وكان أتوليوا يستعد للقاء مع فريق في دوري الاتحاد، وفي المباراة الأولى من البطولة التي خاضها مع فريقه سجل هدفًا من ركلة حرة رائعة.
وقبلها، كان قد سافر أتوليوا إلى كوت ديفوار لإكمال دورة تدريبية وهو المسار الذي وضح أنه سيسلكه بعد اعتزال كرة القدم الاحترافية في عام 2016. (جول)
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